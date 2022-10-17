交通部航港局今天舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，由交通部主祕黃荷婷主典。（陳世宗攝）

交通部航港局今天舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，各界一同見證我國航安服務升級再啟新篇章。（陳世宗攝）

「彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓」，於今年獲頒2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎殊榮。（交通部航港局提供）

交通部主祕黃荷婷說，未來新建工程完工後，將奠定推動「永續綠能」與「航行安全」兼容並蓄發展之基石。(陳世宗攝)

彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓動土 113年完工航安服務再升級

交通部航港局今天舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮。交通部主祕黃荷婷說，未來新建工程完工後，將奠定推動「永續綠能」與「航行安全」兼容並蓄發展之基石；交通部將持續督促航港局務必如期如質完成大樓新建工作；於台中港區創造一個穩重又充滿活力的新行政門戶核心之際，力求建構更安全、更綿密的海上交通安全網。

交通部航港局今天舉辦彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓新建工程動土典禮，由交通部主祕黃荷婷主典，與會有交通部航港局副局長陳賓權、台灣港務公司台中港務分公司副總經理陳苗鏜等，共同進行祝禱祈福及動土儀式。並由中正國小太鼓隊熱鬧開場，一同見證我國航安服務升級再啟新篇章。

黃荷婷表示，交通部航港局因應國家綠能政策發展及兼顧維護船舶航行安全，已自去年10月於台中港信號台成立啟用「離岸風場航道VTS中心」；完全掌握目前彰化風場航道周邊海域船舶的動態，引導船舶安全有序地通過航道，也能即時通報各種異常事件。

陳賓權指出，「彰化風場航道交通管理服務中心暨中航辦公大樓」順利於今年都市設計審議通過並取得建照後發包，建築設計揉合「風、檣」映現歷史梧棲漁港竹筏與帆船檣桅林立之光影、投射於今日船舶交通服務與觀測的現代建築機能，呈現文化意涵及當地特色，並於今年獲頒2022國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎殊榮。

陳賓權強調，新建物周邊也規畫重塑戶外綠廊，達到抗風定沙、保水與微氣候調節的功能，更使基地與相鄰街廓防風林帶串聯形成港口都市綠軸帶，預期可爭取得黃金級綠建築及銅級智慧建築標章；未來除肩負離岸風場航道船舶航行安全交通管理之重責大任，更營造友善親民之洽公環境，讓來訪業者獲得更好的行政服務品質。