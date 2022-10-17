國際貨幣基金（IMF）日前提出估算指，今年台灣人均GDP將超過日韓，達到35510美元（約新台幣114萬元），居東亞第一；前立委蔡正元則指出，雖然民進黨愛談同島一命，但事實上卻缺乏共同繁榮的核心價值，因此當然會「同島不同命」，狂酸根本是自欺欺人，「跟柬埔寨詐騙集團的車手無異！」

蔡正元今（17）日在臉書表示，總統蔡英文很愛喊台灣價值，民進黨更喜歡談同島一命，但他們所謂的「價值」與「命」，卻缺乏共同繁榮、共同富裕、共同幸福的核心價值，「表面上，台灣的人均GDP超過日韓；事實上，台灣的人均GDP都存在於股息、股利、租金、紅利、利息，也存在於房價、房租，就是不存在於薪資」。

「台灣的經濟完全掉入雙頭陷阱，一頭天堂、一頭地獄，毫無共同幸福可言！」蔡正元指出，政府用台灣人的稅金，養了無數政客、綠媒、網軍及側翼，這些人的人均GDP無不高於普遍台灣人，位於天堂的一邊；其他的台灣人只能傻傻的跟著喊有價無值的台灣價值，在地獄的一邊擔心失業無薪，惶惶不可終日。

蔡正元認為，沒有了共同繁榮，當然就會同島不同命，「不同命的人喊同島一命，跟柬埔寨詐騙集團的車手無異，自欺欺人而已。」