中共20大會議於16日正式展開，習近平的開幕演說也引起全球議論紛紛。由於習近平提及的面向很多，但在經濟方面，許多外資認為拖累中國大陸經濟成長兩個利空，包括嚴格抗疫規定，以及當地房地產政策都沒有明顯改變現今作法，因此推估很難拉抬未來景氣。

根據彭博社調查，中國大陸今年GDP應該只有3.3%，可能會來到40多年來次低。同時，18日預訂公布的上季GDP數字，應該會比第2季好一點，因為第2季基本上根本沒在成長。

澳洲券商麥格理(Macquarie)認為，從習近平的演說看來，與之前的政策立場並沒有重大改變，因中共20大黨代表大會所要闡述的是長期目標與戰略，絕不是看短期情勢而定。

北京投行香頌資本(Chanson & Co.)指出，依照習近平演講有關科技的部分，應該會受到美國所影響。同時，對於新冠病毒還是採取零容忍政策，短期也會衝擊到市場信心。

由於北京政府對抗疫限制不退讓，故讓許多較年輕求職者大幅失業，商業以及消費者信心也雙雙下降。再者，不少營建商未能如期完工交房，當地民眾貸款購屋意願不高下，房市銷售量因此減少。

中國大陸試圖通過銀行業者向房地產開發商提供更多貸款，並鼓勵地方政府減少購房限制，以穩定房地產市場為宗旨。美商仲量聯行(JLL)認為，從習近平談話中可聽出，防止房價過快上漲之前所設定的目標，目前已經達成。

雖然沒有透露新細節，但習近平仍堅稱，經濟發展還是中共首要之務，表示還是會繼續優先考慮GDP。同時，習近平更加重視國家安全，因為演說中兩次提到說要兼顧安全與發展。渣打銀行認為，習近平重申發展是當務之急，並強調發展的重要性。

習近平還有指出，中國大陸希望最晚在2035年之前，人均GDP能達到中度已開發國家水準。但沒說什麼新政策，也沒明確指出該如何解決當今急迫的經濟問題，像是地方政府財政紛傳持續吃緊等。

不過，習近平對中國大陸長期成長樂觀，因受到更高技術的勞動力、創新以及提高生產力的改革所推動。英國國民西敏集團(NatWest Group)解讀，中國大陸將邁入一個全新發展階段，這裡指的是生產力成長而不是資本方面的擴張。

習近平還強調，有必要將中國建設成高科技製造強國，同時，更表示科技自主研發很重要。目前在美國大力打壓中國大陸科技發展下，上海謙璞投資管理(Jade Stone Investment Management)認為，中國共產黨並非只是理想主義而已，而是把發展與經濟穩定放在前面來執行。

至於中國大陸今年GDP，外界猜測可能遠低於5.5%左右的官方目標，同時，將會是自1990年代初以來，北京政府開始設定GDP努力方向最大一次挫敗。深圳龍騰資產管理直言，今年GDP達成率應已被棄守，看明年有沒有機會來到5%左右。