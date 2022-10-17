美股跌勢再現，台股指數回測12800點！上周五美國道瓊工業指數開高收低，Nasdaq及費城半導體指數收盤分別重挫3.08%及4.46%，上周五法說會後止跌反彈的台積電(2330)ADR收盤亦大跌4.05%，讓今天的台股烏雲罩頂，上周好不容易站回13100點的台股一開盤就因台積電及股王大立光(3008)開低跳空失守13000點關卡，上周五於法說會釋出明年市場相對保守但不悲觀的長榮(2603)並未給市場信心，長榮及陽明(2609)盤中股價亮燈跌停，萬海(2615)盤中股價也重挫逾8%，航運類股成為盤面重災區。

不過儘管悲觀氣氛充斥市場，盤中台股指數一度大跌313點，但仍有安全監控的晶睿(3454)、奇偶(3356)、昇銳(3128)，以及績優股胡連(6279)、台達電(2308)等個股逆勢走高，殺低後搶反彈買盤進場，指數快速拉升，截至11點30分為止，加權股價指數約12943.35點，下跌184.77點，成交量為1394.27億元；OTC指數為164.6點，下跌2.85點，成交量為308.77億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲1.24%，其次是塑膠類股及光電類股，分別上漲0.68%及0.42%，表現較差者為航運類股、電線電纜類股及半導體類股，其中航運類股下跌5.18%，電線電纜類股下跌3.15%，半導體類股下跌2.68%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、下跌0.14%，表現最差為航運類股、下跌3.28%。

就技術面來看，上周四雙王法說會釋出訊息符合市場預期，且美國股市也逐漸擺脫通膨數據及美國對大陸晶片出口禁令影響止跌反彈，上周五台股大漲收高，加權股價指數以13128.12點作收，收復13100點，累計一周下跌574.16點，跌幅約4.19%，周K再收黑棒，日均量為2039.75億元，櫃買市場也同步重挫，OTC收盤指數為167.45點，累計一周下跌9.26點，跌幅約5.24%，周K亦收黑，日均量533.93億元；今天台股受上周五美股收黑影響，指數開低走低，回測上周低點12800點；上周台股先破底再反彈，收復13000點，不過反彈呈現曇花一現，今天再跟隨美股拉回測底，由於無論總經還是產業都是偏空，且10日線13400點與月線13700點都是壓力，建議逢壓力減碼，保留實力、耐心等待，預估本周指數區間12500點到13500點。

分析師表示，美國商務部新的對中晶片出口管制嚴重衝擊半導體產業，過去台股的信心支柱是依賴台積電的競爭力，但是市場愈買愈跌，如今終於出現動搖，等於所有股票都回到起點，或許是大空頭周期的必然結果，因此在最後階段，建議保留實力，靜待市場自然出現底部，維持低水位持股，減碼短線急漲，然線型走空、高融資使用率股。短多低接，具趨勢題材、營運穩健股。

鴻海(2317)今年第3季及2022年展望符合預期，今年下半年仍有旺季需求，維持2025年達到全球電動車市場市佔率5%的目標，具長線前景；美食-KY(2723)因大陸疫情造成短期獲利恢復緩慢，然大陸最壞狀況已過，美國2023年積極展店6家，預估2023年將擺脫疫情干擾，兩家均可逢低佈局。