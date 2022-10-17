大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍16日在廣東團討論二十大報告表示，有總書記習近平黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，「一國兩制」事業一定能夠越走越穩、越走越好。

香港《星島日報》報導，中共二十大代表夏寶龍表示，報告深刻總結「一國兩制」實踐特別是香港實現由亂到治的歷史性成就，系統闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念新思想新戰略，爲做好港澳工作提供了根本遵循和行動指南。

夏寶龍說，港澳回歸後「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，但也遇到不少波折，特別是「修例風波」導致香港局勢一度出現回歸以來最爲嚴峻的局面。

夏寶龍指出，習近平和黨中央審時度勢、果斷決策，採取一系列標本兼治的舉措，制定《香港國安法》、修改完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」「愛國者治澳」等，有力打擊了反中亂港亂澳勢力，一舉終結了香港維護國家安全「不設防」的歷史，推進香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳工作取得一系列突破性進展、標誌性成果。