中共「 二十大」17日舉行首場記者招待會，大陸國家發改委黨組成員、副主任趙辰昕在回答提問時表示，將全力支持香港、澳門深度參與粵港澳大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家發展大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。

趙辰昕說，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，「1＋N1)」規劃政策體系逐步構建，橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台深入推進，國際科技創新中心建設穩步推進，現代產業體系加快構建，基礎設施互聯互通提速提質，規則銜接機制對接不斷加強，宜居宜業優質生活圈逐步構建，港澳居民在大陸生活發展更加便利。

他表示，在此過程中，始終把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。站在新的發展起點上，將按照黨中央決策部署，聚焦科技創新、產業協同、民生改善等重點領域，以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大灣區國際科創中心「兩廊」、「兩點」架構體系。

此外，還將有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共用，將大灣區打造成為國際一流灣區和高品質發展典範。