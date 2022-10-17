賴男在廟會與李男口角結怨，雙方在法院前相遇竟爆發9人群鬥，警方送辦7人。（民眾提供）

參加廟會口角結怨 台中法院前巧遇引爆9人群鬥

中市賴男上周參加廟會活動，與李男發生口角結下樑子，10月14日下午在台中地院前竟狹路相逢，賴男等7人攻擊李男等2人，在鬥毆過程波及1名路人。台中第一警分局巡邏車路過發現打群架衝突，上前制止並通報警力到場支援，壓制逮捕7人依法送辦，檢方聲押5人，法院均裁定交保。

第一警分局西區所副所長鄭翔仁表示、警方巡邏車在10月14日下午2時40分行經台中地院前，發生打架衝突事件，通報警力到場壓制制止，25歲賴男人馬有5名男子、1名少年等7人，攻擊19歲李男及友人張男2人，雙方打架還波及1名余姓路人，全帶回調查。

警方調查，賴男在上周參加廟會活動，與李男發生口角糾紛，雙方心生不滿，案發當天在法院前巧遇，在起口角而爆發衝突。

李男指控遭人拿球棒攻擊，但警方在現場並未查獲球棒。警方以現行犯將賴等7人依聚眾鬥毆、傷害等罪送辦，檢方聲押5人，法院均裁定交保。