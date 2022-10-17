世界上有聰明的人，一定也就有比較笨的人，對於這兩種性格一定有好也有壞，但有些人就是無法跟比較笨的人相處，因為自己會先抓狂，《旺好運》運勢專欄指出水瓶座、牡羊座、摩羯座討厭笨蛋，寧願自己獨自完成事情，不希望他們扯後腿。
▍第三名：水瓶座
水瓶座是非常有想法的一個人，他們可以再很多場合創造出不同的事物讓人意想不到，但如果要與一群古板又愚笨的人相處或共事，可能會想逃離這種環境，因為他們需要的是豐富創意的團隊。
▍第二名：牡羊座
牡羊座性格比較勇往直前又迅速，希望很多事情都能趕快做完，如果遇到拖拖拉拉又傻呼呼的夥伴，對他們來說是一種酷刑，他們寧願自己一個人獨力完成，也不希望跟笨蛋共事。
▍第一名：摩羯座
摩羯座腦袋很聰明，而且是一個對自己要求很高的人，在做事情上總是做到最完美，所以很不喜歡跟笨蛋相處，因為會覺得做事效率非常不佳，而且又會扯到他們後腿。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。