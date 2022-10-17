桃園市長鄭文燦16日稱要擴大領先5至8％民調，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬17日表示，鄭文燦高施政滿意度，甚至台灣GDP估計超過日本，領先5至8％代表對鄭文燦的肯定，甚至還可以超過。

鄭運鵬表示，參選首日就說是要擴大領先差距，前提有鄭文燦的高施政滿意度、蔡英文總統讓國家經濟成長得到滿意，如台灣在國際貨幣基金組織，人均GDP估計超越日本。他說，在這個基礎上，市民不會願意讓進步走回頭路。

鄭運鵬強調，桃園市政發展現在是關鍵時期，捷運在蓋環狀線，鐵路地下化在施工，航空城好不容易開始啟動，如果讓國民黨回來，8年前功盡棄。所以5至8％是對鄭文燦、蔡總統的肯定。鄭運鵬說，相信5至8％的差距，甚至還可以超過。

至於國民黨對手張善政一直沒有說明前高雄市長韓國瑜來桃園的時間點，鄭運鵬說，2020年韓國瑜與張善政是搭檔，雖然最後選舉失利，但這是很重要的經歷。而張善政質疑他沒民意基礎，但他是3任區域立委。且張善政沒勝選過，還說自己不是主帥，意思是責任是韓國瑜的。

鄭運鵬又說，韓國瑜選過總統，一定有實力、有影響力、有魅力的政治領袖，張善政怎麼看過去跟他搭檔的總統候選人，難以理解。鄭運鵬也批，張善政常常講矛盾的事情，例如說鄭運鵬造勢晚會動員遊覽車，結果張善政動員更多，完全不解釋。這樣反反覆覆、前後矛盾，怎麼知道哪個是真的。

鄭運鵬提到，張善政跟韓國瑜相同理念，都支持兩岸統一，張善政還是反獨促統致公黨最高顧問，如果韓國瑜來幫他站台助講，是非常合理，也對選情有很大的影響。

另外，前桃園縣長吳志揚將參加10月22日國民黨北區造勢晚會，鄭運鵬說，吳志揚代表國民黨舊時代，若要讓市民選擇鄭文燦兩任八年升格後的突破大進步的方向，還是要讓國民黨回來，讓成長回歸特權。他又說，為什麼2014年鄭文燦當選，就是因為捷運都是紙上談兵，都市計畫是炒土地的工具，相信桃園市民會做最好的選擇。