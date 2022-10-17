韓股17日在當地網路服務雙雄大跌拖累下開低，但稍後買氣回籠下，大盤一度向平盤靠攏並試圖走高。目前，韓股在2,214.98點，漲2.43點或0.11%。另外，韓元則走貶。

韓國主要網路服務平台Kakao於17日表示，前兩天發生的火災雖一度造成大規模網路服務中斷，但對本身的財務實質影響卻相對有限。17日韓股交易時，大火利空的消息讓Kakao集團股價一度暴跌9.5%，並來到2020年5月以來最低，目前則跌5.25%左右。

這場祝融之災除了Kakao用戶權益受損外，也造成韓國另一個網服大廠Naver發生當機事件。不過跟同業Kakao比起來由於受損範圍比較有限，17日跌幅也比較小在3%左右，再加上搶短買盤進駐，股價也一度回到平盤附近。

其它大型股漲跌互見，三星電子漲1.07%，SK海力士跌0.84%，現代汽車漲0.3%，化學大廠LG Chem漲0.35%，電池製造業者LG Energy Solutions也漲0.62%左右。

韓元兌一美元價位在1,436.2附近，韓元貶7.7元。