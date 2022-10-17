花蓮縣新秀地區因雙十連假豪雨不斷，大豆等作物出現災損，經花蓮縣政府農業處勘災評估，受損面積共約26公頃，損害程度已達現金救助標準，將依相關規定向農委會提報爭取。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣北區秀林、新城兩鄉雙十連假期間豪雨不斷，大豆等作物出現災損，經花蓮縣政府農業處勘災評估，受損面積共約26公頃，損害程度已達現金救助標準，將依相關規定向農委會提報爭取。不過連日大雨各地亦傳出零星農損，農業處與農會等單位目前正密切觀察，待雨歇後，將啟動全縣農損盤點，確認受災情形。

農業處長陳淑雯指出，農業處日前接獲新城鄉及秀林鄉農友反應指出，本月6日至9日期間東北季風挾帶豐沛雨勢影響，造成多處農田出現淹水情形，導致大豆等作物出現災損情況，便邀集花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組，至現地勘查。

陳淑雯表示，經勘查發現，新城鄉內的大豆、紅豆、芥菜、甘藍等作物，及秀林鄉大豆、硬質玉米等作物，因日前豪大雨影響，有幼苗流失、缺株、發芽率不佳及腐爛等情況，被害面積合計約26公頃，損害程度約20至40％不等，已達農委會現金救助啟動標準，農業處已提報爭取，盼能藉此降低農損。

此外，近日尼莎颱風與東北季風共伴效應，花蓮連日出現間歇大雨，中南區鄉鎮如壽豐鄉、光豐地區、玉里鎮等，都有出現水淹農田情事，許多作物泡在水中。

陳淑雯表示，農業處與各地區農會目前均保持聯繫，密切觀察作物狀況，由於目前正值南區鄉鎮二期稻作抽穗期，擔心稻米恐出現遲發性損害，不過詳情仍待水退後才能觀察，呼籲農友如發現農作生長異常，請務必向當地公所通報，以確認受災情形。