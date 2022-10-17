尼莎颱風重創宜蘭縣農漁作物，縣長林姿妙今（17日）前往大同鄉勘查蔬菜、鱸魚等農漁損情形。（吳佩蓉攝）

受尼莎颱風外圍環流影響，重創宜蘭縣農漁作物，縣長林姿妙今（17日）前往大同鄉勘查蔬菜、鱸魚等農漁損情形，並關心農民狀況；林姿妙表示，將盡力為農民爭取農業天然災害現金救助，另也責成社會處主動與公所聯繫，查報家戶淹水情形，即時給予關懷及協助。

為掌握農損災情，林姿妙昨日指示農業處持續與鄉鎮市公所保持連繫，農業處今組成勘災小組至各鄉鎮公市進行勘查，如到達救助門檻，將報請農委會申請現金救助；此次尼莎颱風造成宜蘭農漁業受損，大同鄉以高麗菜、結球白菜、薑、鱸魚受損嚴重，壯圍則是蔥蒜。

另，因台7甲部分路段坍方，部分民眾暫時安置於山區，縣府社會處今上午7時30分物資送達至棲蘭，提供給暫時安置民眾；縣府也會與中央密切合作，加速搶通作業，讓民眾能平安下山；也請12鄉鎮市公所回報家戶淹水情形，協助民眾提出申請，若符合發放災害救助金者，縣府會以最快速度進行撥款。

社會處指出，依據「宜蘭縣天然災害救助金核發標準」及相關規定，住屋自室內地板起算，淹水達50公分以上者，每戶發1萬元淹水救助金；若民眾有淹水受災事實，請儘速檢附相關資料，向在地鄉鎮市公所提出申請。

社會處說明，民眾應檢附受災資料有申請人最近三個月內的戶籍資料、合法房屋證明文件、受災照片至少4張，須含門牌、全棟整體外觀及足資證明受災情形的照片及郵局或其他金融機構存摺封面影本；相關疑問可洽各鄉鎮市公所或宜蘭縣政府社會處社會救助科，電話03-9328822分機345。