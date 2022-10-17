張鈞甯再度扮演女警查案，與觀眾一同追兇。（華映提供）

懸疑犯罪電影《查無此心》由金鐘獎最佳導演曾英庭執導，張鈞甯、阮經天領銜主演，獲金馬5項大獎提名。17日釋出超前導預告，點出電影從1具沒有心臟的無名女屍展開，張鈞甯再扮女警查懸案，但卻拿槍指著自己，而阮經天在最後出現，流露兇惡神情，讓人正邪難辨。

預告中可以見到在跨年夜的煙花之下，張鈞甯疑似用槍著自己的頭，似乎生無可戀，而1具沒有心臟的無名女屍出現，讓身為刑警的她展開辦案的過程，更出現斷指、挖心、囚禁等暴力用語，可以發現電影充滿黑暗及驚悚的氣息，最搶眼的是最後出現在預告中的阮經天，講著泰語同時面露凶光。

《查無此心》是電影《緝魂》監製唐在揚聯手張鈞甯首部擔任監製的作品，張鈞甯一切親力親為，從找演員、找贊助、行銷規劃都認真參與，非常投入，當初便是她邀請已經15年沒有合作的好友阮經天加入陣容，果然讓電影成果更佳出色，演員卡司另有項婕如、游安順、薛仕凌、陳為民、黃燈輝及泰國女星Sajee Apiwong聯合演出。

電影在拍攝時，曾暫以《野鬼》為片名，導演曾英庭在完成電影後，因電影並非鬼魅相關題材，決定更改片名，17日釋出超前導預告，便宣布電影片名定為《查無此心》，也點出電影的一大重點，一切都從「心」開始。電影2023年上映。