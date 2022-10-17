經濟部長王美花近日率團訪美，拜訪矽谷應用材料、輝達、思科等四家廠商，王美花今日受訪時表示，本次拜會行程，獲得100億元的研發投資，可以帶動台灣供應鏈一起成長。

王美花指出，100億元研發投資非常重要，它不只是100億的問題，而是會帶來台灣整個供應鏈一起成長，這樣的研發投資就是對台灣下世代相關技術持續發展，會非常有幫助，讓供應鏈韌性更強韌。

她也指出，研發投資細節，會跟廠商密切討論。國際廠商也很高興，現在台灣國門已經開放了，會進快安排回訪台灣，細節當面溝通。