近年來中國一些地方出現了電力煤炭供應緊張等問題，一定程度影響了工業生產和民生生活。在當前能源供需緊張和地緣政治多變等諸多因素影響下，中國如何守住能源安全底線？大陸國家能源局副局長任京東表示，要從三個方面守住能源安全底線。

今天（10月17日）10時，中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

任京東表示，能源安全是關係國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題，對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。中共十八大以來，多輪驅動的能源供給體系逐步完善，能源自給率保持在80％以上，不僅經受住了新冠肺炎疫情、重大自然災害等方面的嚴峻考驗，而且有力應對了國際能源價格動蕩對中國發展的傳導影響，為促進經濟社會高質量發展提供了堅實的能源保障。

任京東表示，作為能源生產和消費大國，確保能源安全始終是做好能源工作的首要任務，將堅持穩字當頭、穩中求進，大力增強大陸國內資源生產保障能力，堅定不移做好自己的事情。重點從三個方面守住能源安全底線。

一是扎實抓好固本強基。堅持立足國內多元供應保安全，充分發揮煤炭的壓艙石作用和煤電的基礎性調節性作用，大力提升油氣勘探開發力度，力爭到2025年，中國國內能源年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上。同時，還要進一步建立健全煤炭、石油儲備體系，特別是加快儲備庫、液化天然氣接收站等設施建設，確保能源供應保持合理的彈性裕度。

二是扎實抓好有序替代。緊密著眼長遠發展需要，全面構建風、光、水、核等清潔能源供應體系，扎實推動水電、核電重大工程建設，統籌推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，因地制宜發展生物質能、地熱能等其他可再生能源，確保到2025年非化石能源消費比重達到20％左右、到2030年達到25％左右。

三是扎實抓好風險管控。繼續強化底線思維和風險意識，大力推進能源安全監測預警能力建設，建立健全煤炭、油氣、電力供需等預警機制，不斷加強應急保障電源、管網互聯互通等基礎設施建設，扎實提升區域互濟、多能互補水平，持續強化重點區域、重點時段能源安全供應，進一步提升應急響應和搶險救災能力，目標就是要堅決保障人民群眾生產生活的用能安全。