日本商用車百年領導品牌ISUZU總代理與總經銷「台北合眾汽車」除了深耕台灣市場超過10年，亦積極為社會公益奉獻心力，今年特別與台灣黑熊保育協會合作，共同推廣黑熊保育議題，並以NLR打造「護熊職人號」保育巡迴車，提供台灣黑熊保育協會巡迴使用。

「護熊職人號」保育巡迴車日前首度公開亮相，宣示ISUZU台北合眾汽車與台灣黑熊保育協會願意用實際行動一起力挺台灣黑熊的決心。台北合眾汽車總經理黃脩程表示，很榮幸在去年收到台灣黑熊保育協會的贊助邀約，知道他們這些年來一直深入山區，在鄰近黑熊棲地的學校或社區，宣導黑熊保育知識，減少人熊衝突所造成的傷害。在深入瞭解到他們的需要後，我們為此項任務打造了這台「護熊職人號」，相信藉由此車的高度行動力以及車內豐富的教材，可以將正確的保育觀念推廣給更多社區。

ISUZU台北合眾汽車更宣布與台灣黑熊協會聯名推出LINE貼圖，即日起正式上線，誓言讓熊厲害的ISUZU與充滿活力又可愛的黑熊君，一起成為保育台灣黑熊的最佳代言人。秉持ISUZU台北合眾汽車取之於社會、用之於社會的經營理念，貼圖的所得將全數捐贈台灣黑熊協會，一起為台灣生態保育盡一份力。

「護熊職人號」保育巡迴車的交車儀式，日前於台灣博物館前舉行，配合「2022博物館闖關趣生態保育週」共同舉行。除了交車儀式外，現場也舉辦闖關活動、保育市集、創作分享，讓到場參與的民眾藉由本次活動，更深入了解台灣生態保育的重要性。

ISUZU台北合眾汽車與台灣黑熊保育協會一起用實際行動力挺台灣黑熊，左起為臺灣黑熊保育協會理事長黃美秀、教育推廣組長黃星達、台北合眾汽車總經理黃脩程。（ISUZU台北合眾汽車提供）

除了交車儀式之外更特別舉辦了闖關活動、保育市集、創作分享，讓到場參與的民眾藉由本次活動，更深入了解台灣生態保育的重要性。（ISUZU台北合眾汽車提供）