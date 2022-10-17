中共「二十大」16日召開，中共總書記習近平發表政治報告中指出，要將經濟發展著力點放在實體經濟上。同日大陸國有六大行包含中行、農行、工行、建行、交行與郵儲銀行集體發佈公告，均表示要加強對實體經濟的支持力道與近期成效，表態發揮頭雁效應。

根據《證券日報》引述中國銀行公告指出，堅持以科技、綠色、普惠、跨境、消費、財富、供應鏈和縣域等「八大金融」重點領域為著力點，並主動對接國家穩經濟政策，制定實施支持實體經濟的行動方案，發布8個方面42條支持措施，服務實體經濟成效顯現，貸款總量實現較好增長，截至第3季底，客戶貸款較年初增加1.69兆元（人民幣，下同），達到17.41兆元、年增率10.78％。

工商銀行公告中也表示，今年前3季為實體經濟新發放5兆元以上投融資，助力穩住經濟大盤，金融服務適應性、競爭力和普惠性明顯提升。例如製造業貸款餘額比上年底增加超過8100億元、增幅37.5％；綠色貸款較年初增長約9500億元、增幅34％。在服務科技創新方面，戰略新興產業貸款餘額突破1.6兆元、增幅達到59.2％。