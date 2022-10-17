尼莎颱風加上東北季風共伴效應，大量強降雨，讓台北市內湖區、士林區傳出不少災情，不過台北市長柯文哲昨天未在第一時間趕回台北，繼續在外縣市替民眾黨議員候選人助選，被罵翻。柯文哲今（17）日仍堅持，依照sop走，並強調長官只要做3件事：建立制度、緊急、例外，但自己發現還有第4樣很重要的工作「作秀」。

柯文哲今天上午視察堤外停車與水門開啟狀況，媒體詢問昨天沒有在台北市坐鎮被罵翻，柯表示，台北市應變中心三級開設是消防局長坐鎮；二級開設是秘書長副秘書長；一級開設才要市長到場，截至昨天都沒二級開設；理論上是消防局長進去，自己跟消防局長建立line群組，有問題會隨時回報。柯更稱對自己過去8年建立的防災體系相當有信心，特別是颱風跟強降雨，防災體系相當有制度。

柯文哲認為，都照SOP走，平常訓練要準備好，平常不訓練不準備好，災害發生才坐在那邊給人家看，現在都E化時代、遠距辦公，為什麼要坐在那邊給人家看？太low了。

不過台北市昨天傳出不少災害，媒體詢問是不是有判斷失靈的情況？柯文哲回應，長官只要做3件事：建立制度、緊急、例外。只有3件事情，柯隨後補充，發現現在長官還有第四樣很重要的工作「作秀」，隨後冷笑一聲。

媒體追問，所以今天出來視察是在作秀嗎？柯文哲表示，「今天只是找個地方跟大家說明一下，我覺得應該室內更好，這個叫做作秀的說明」

柯更說，這叫災害政治學自己也知道，但覺得還是要建造一個比較務實的環境，柯文哲說，「我真的在應變中心有什麼用，沒有用啊。」因為整個系統正常在運作，所以還是要建立比較務實的政治。