今年以來全球面臨通膨及升息壓力，引發國際金融市場動盪，加劇經濟衰退的風險。元大期貨(6023)建議，期權商品具有多空皆宜特性，尤其國外期權市場相較國內種類豐富且商品規格彈性，有興趣期權市場交易投資人可根據商品循環週期、熱門題材、新聞事件，輪動規劃投資組合。

元大期研究團隊表示，今年第四季，交易人規劃交易策略可以關注以下三大國際政經事件。第一，自今年3月以來，美國聯準會(Fed)已連續升息12碼，9月釋出的利率點陣圖更強化鷹派論調，11月將再公布新的利率決議，預期將繼續升息，殖利率同步受到拉抬，使美股震盪、債券吸引力則降低，再加上11月8日美國期中選舉結果，勢將進一步牽動美國股市表現；第二，Fed積極升息不僅造就美元強勢、非美貨幣貶值，經濟衰退風險也持續增溫，導致金融市場波動加劇；第三，俄烏戰火近期有升溫跡象，加上石油輸出國家組織與盟國(OPEC+)大幅減產，提振油市信心，而歐洲天然氣高度依賴俄羅斯，地緣政治因素導致供給短缺，刺激美國液化天然氣出口，美國能源期貨正向展望。

元大期宣布即日起推出「外期在元大 新戶抽好禮」活動，希望提供完整的投資資訊及投資管道選擇，協助投資人規劃投資避險策略，滿足成長力與抗震力兼具的交易需求。

元大期穩居國外期權市占龍頭，去(2021年)年獨家與美、歐、新、港、日等全球指標性交易所合作，編製商品介紹手冊與短影音教學，包含指數、外匯、能源、金屬、農產、債券等多元商品，讓國內投資大眾更加了解國外期權市場。為輔助新手與交易人快速掌握國外商品與全球市場趨勢，元大期研究團隊將持續推出交易大補帖與專題影音課程。

元大期即日起至12月31日止，聯合包括芝加哥商業交易所(CME)、新加坡交易所(SGX)、香港交易所(HKEX)、日本交易所(JPX)與歐洲期貨交易所(EUREX)五大交易所推出「外期在元大 新戶抽好禮」行銷活動。