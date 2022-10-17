輕颱尼莎撲台為北台灣帶來強降雨，台北市內湖、南港區傳出多處災情，台北市長柯文哲卻因人在南投輔選挨批，最終取消行程北返，而無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安相繼至康湖隧道關心土石坍方，但蔣萬安因為速度最慢挨批，他17日受訪強調大家都很關心，自己會傾聽里長心聲並提出更好的未來機制。

台北市豪雨成災，黃珊珊昨晚6時58分在民眾黨議員候選人陳宥丞陪同下，抵達康樂隧道現場關心，陳時中則取消晚間選舉行程，先到大湖公園勘災，並在7時許會同民進黨在地議員李建昌、議員候選人王孝維及土木技師等人到康樂隧道看現場情況。

蔣萬安昨晚先是出席內湖承天宮平安餐會向鄉親拉票，接近9時才和國民黨在地議員李明賢、吳世正及議員候選人李彥秀到場勘災。他先是向向深夜還在參與救災及搶通的相關市府人員道謝，並和北市工務局討論搶修進度，希望加速恢復通車。

由於蔣萬安勘災速度是三名市長候選人中最慢的一位，他今天上午陪同大湖里長大溝溪生態治水園區現勘時說，議員們都非常關心台北市災情，這次因為氣候變遷、極端氣候造成急降雨，他希望傾聽第一線里長心聲，未來不管是滯洪池還是水門的未來機制，都希望有更好的方式，優先考量居民生命財產安全。