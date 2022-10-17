颱風尼莎（Nesat）昨天上午登陸菲律賓北部地區，菲律賓氣象局表示，豪大雨成災，淹沒村莊和農田。

路透社報導，根據菲律賓災防機構說法，已有近1000人預先撤離到較安全處所。

首都馬尼拉以北約600公里的卡加延省（Claveria）城鎮克拉維里亞（Claveria），居民上傳的影片顯示洪水氾濫，房屋部分被淹沒，樹木被強風吹倒。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在推特上說，政府正對災區提供援助。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111017