新北市幅員廣闊，轄內有181處有型文化資產，由於民眾進行都更或老屋重建時，皆需要確認是否涉及文化資產，因此新北市文化局優化「開發行為涉及有形文化資產查詢網站」，開創北台灣首件「新北市文化資產查詢網」，民眾只要輸入地號即可查詢，以雲端化、少紙化、一指化掌握文資狀況。

文化局長龔雅雯說，民眾每年查詢開發行為是否涉及文化資產案件，有高達4萬多筆地號，耗費大量人力與時間查詢，文化局查詢網站提供地號查詢服務，即時顯示案件是否涉及文資，並視個案性質，立即顯示文化資產保存法相關規定，查詢結果等同公文效力，效率大幅提升。

為了讓民眾、建築師事務所及開發單位充分了解文資查詢網站，文化局10月28日在新北市立圖書館(總館)、11月8日在新北市府辦理2場教育訓練，介紹網站規畫、實際示範操作教學。

文化局指出，期盼透過整合文資圖資與地籍資料，提供零時差的線上查詢創新服務，簡化行政流程，達到智慧城市發展目標，進而達成開發、文資保存的永續平衡，該網站預計在明年1月進行為期半年的試營運，明年6月30日推廣期間免費使用，未來將朝全面無紙化作業，詳情可至文化局官網（https：／／www.culture.ntpc.gov.tw／）查詢。