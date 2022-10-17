國民黨苗栗縣長候選人謝福弘17日上午成立公館競選總部。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘17日上午成立公館競選總部，謝福弘提出，一定為公館爭取建設，同時打造「苗南親子藝文特區」，還要活化台６線觀光，讓鄉親可以賺得到錢，過好生活。

謝福弘表示，在他的政見裡，公館地區最主要的政見是「苗南親子藝文特區」，也就是利有既有的特色館，局部重新改建及新增設施，打造結合空中遊園車、水車摩天輪，水圳親子戲水區、半戶外專業劇場，青創基地，農產銷售中心、特色在地餐廳等複合式的休閒空間，為台6線創造亮點，到時候一旦完工，空中遊園車可以欣賞整個黃金小鎮風光，屆時也將結合農會打造稻田彩繪，吸引親子遊客到公館臺六線周邊觀光消費，重新活絡公館鄉的商機。

謝福弘指出，多年前縣長傅學鵬為公館打通沿山道、客屬大橋，並將公館舊兵營改建為映象園區。劉政鴻縣長則是結合沿山道終點，在銅鑼新建桐花公園，並將公館映象園區改建為今天的特色館、陶藝博物館，都為公館留下建設，並吸引大量遊覽車觀光，成功連結大湖酒莊、薑麻園等景點，讓台6線連結台3線，創造觀光效益。

他說，未來將讓這些既有建設在不消耗太多預算的情況下，再順應觀光發展與親子育樂的需求，重新活化轉型苗栗特色館成「苗南親子藝文特區」，吸引新竹台中以及苗北地區的親子遊客到訪，讓苗南苗北串聯，帶動公館鄉整體的新亮點，引活水進公館鄉。

謝福弘的政見也規畫將要擴大中興工業區基地，帶進工作機會，讓中興工業區可以成為銅鑼科學院區衛星工廠進駐的區域，帶動公館鄉的人口與繁榮，區域整合連結銅鑼鄉公館鄉苗栗市，成為苗南的新都心，讓苗南繁榮再起。

另外，謝福弘再轟，針對無黨籍縣長候選人鍾東錦明明擁有破億的存款和一百多筆土地資產，還稱自己是庶民，一直戴著面具欺騙選民。鍾東錦的造勢活動排場及禮贈品的數量完全是大撒幣，徐定禎也是差不多，民進黨也是用國家機器來投入造勢。

謝福弘表示，在如此不對稱的資源條件下，謝福競選總部堅持拜訪基層，在地方各單位的走訪調查，認為多數苗栗縣民不願表態是因為恐懼氛圍，經過鍾議長被揭發有傷害致死並改名掩飾前科，多數民眾已經形成共識，縣長一職應該由清清白白可受檢驗的候選人擔任。