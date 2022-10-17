亞洲低成本航空AirAsia今（17）日宣布11月12日復飛高雄-吉隆坡航班、12月1日復飛台北-吉隆坡航班，並於12月10日復航馬來西亞旅遊景點沙巴。即日起至10月23日販售，開飛價格單程未稅3030元起。

AirAsia表示，疫情前AirAsia在台灣總共有14條直飛航線，每周超過88個航班，並提供台灣遊客能負荷的飛行價格；受到疫情衝擊，2020年3月底起陸續停飛至今，台灣航線全面停班。睽違兩年半，AirAsia班機總總算能再度降落台北桃園與高雄國際機場，帶領台灣旅客探索東南亞。

AirAsia台北-馬來西亞航線今日起販售，台北-吉隆坡單程未稅3230元起，可購買旅行期間2022年12月1日至2023年3月25日的航班。高雄-吉隆坡單程未稅3030元起，可購買旅行期間2022年11月12日至2023年10月28日的航班。台北-沙巴單程未稅3030元起，可購買旅行期間2022年12月10日至2023年10月28日的航班。單程價格不包含：機場稅等稅金、手續費、信用卡交易費等。

除了台北、高雄直飛航線開賣，為了讓台灣旅客可以從吉隆坡銜接到其他東南亞旅遊地，馬來西亞、菲律賓和泰國在內的多個東盟目的地航班有8折起優惠，長途目的地如吉隆坡飛墨爾本、柏斯、雪梨、奧克蘭，單程票價559 馬幣起。若選擇豪華平躺座位，單程票價1799 馬幣起。