俄軍向烏克蘭部隊投降

基輔最新估計顯示,在烏克蘭陣亡的俄軍人數已超過美國打越戰戰死的人數。

烏克蘭武裝部隊參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)16日在臉書(Facebook)貼文中說,自從2月24日俄軍全面侵略烏克蘭以來,到10月16日為止,約有6.5萬人喪生,而這比9月21日烏克蘭官員估計的數字增加了約1萬人。

要是這未經證實的數字正確,那意味著俄軍攻打烏克蘭8個月後,死亡人數已超過美軍打越戰超過10年的死亡人數。據越戰老兵紀念基金(Vietnam Veterans Memorial Fund)估計,美軍在越戰期間折損的人數為58,281人。

不過,由於克宮鮮少公開相關數字,難以知道俄軍確切的死亡人數。俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)9月反駁烏克蘭公開的數字,說俄烏開戰以來,約有5,937名俄軍陣亡。

而無論俄羅斯或烏克蘭的估計,都面臨分析家的批評。雖然美國很少估計俄烏戰爭的死傷人數。但8月初時,美方估計約有7—8萬名俄軍死傷。

陣亡俄軍葬禮

倫敦國王學院(King's College London)的戰爭研究系(Department of War Studies)客座教授克拉克(Michael Clarke)說,俄羅斯的5000多人根本不實際,而烏克蘭的數字可能太高,但過濾所有的證據,可能也不會太離譜。克拉克說,他認為,包括俄羅斯傭兵組織瓦格那集團(Wagner Group)和敘利亞組織成員在內,俄軍旗下在烏克蘭的死亡人數介於3—4萬人之間。