IDGs）工作坊」，透過節能減碳綠建築介紹、靜心呼吸覺察、接觸大地、森呼吸、五感森林想、大地曼陀羅的祝福，帶領國內外學生體驗與大自然相連的感受，思考永續的意義。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

開啟與地球和諧共存的宏觀視野，國立中山大學氣膠科學研究中心舉辦「生態身心靈—內在發展目標（Inner Development Goals IDGs）工作坊」，透過節能減碳綠建築介紹、靜心呼吸覺察、接觸大地、森呼吸、五感森林想、大地曼陀羅的祝福，帶領國內外學生體驗與大自然相連的感受，思考永續的意義。

中山大學氣膠中心2021年與哈瑪星商圈環保店家合作舉辦減塑、減碳、減空污之「無痕飲食」行動後，今年再與屏東縣獲得環境永續獎的「沐雨鍾林生態心靈休閒農場」攜手合作，由主任王家蓁與農場主人、擁有數十年正念療癒及生命環境教育經驗的李一荷共同規劃此次工作坊。

工作坊希望透過眼、耳、鼻、舌、身等五種感官與大自然的互動體驗，重新喚起每個人與大自然母親臍帶相連的記憶。

活動中，學員赤足走在草地上，並與森林中的大樹交換呼吸。李一荷表示，人類與自然本處於完美的平衡，藉由呼吸吸進樹木經由光合作用排出的氧氣而得以維繫生命，而樹木則藉吸收人類排出的二氧化碳而得以生存。然而近一世紀來各種人類活動所造成的環境汙染，已使得平衡遭受嚴重破壞。

王家蓁表示，透過呼吸，人類與地球母親以及地球上的所有生命實為生命共同體，然而，近年來人為導致的空氣汙染及懸浮其中的PM2.5卻導致每年有將近7百萬人過早死亡，已延燒近3年的新冠肺炎COVID-19亦已被證實主要透過空氣中含有病毒的氣膠傳播所導致，在在顯示創造潔淨空氣環境的重要性。

「改善空氣品質的先決條件，是大家必須先認知到彼此一體共生、禍福相倚的客觀事實」王家蓁認為，發自內心認同自身與他人、與地球母親的緊密連結，並願意做出行動上的改變，才可能扭轉現況。聯合國2015年宣布17項「永續發展目標」，包含採取行動以減緩氣候變遷、建設永續城市與社區、確保永續消費及生產模式、建立全球夥伴關係等17項SDGs目標，指引全球共同努力、邁向永續，期許於 2030年前達標，仰賴的就是內在能力的發展培養。

中山大學教育研究所所長、氣膠中心環境教育組長謝百淇表示，關鍵內在能力發展對於推動永續發展教育有舉足輕重的影響力，應嘗試融入到高教、K-12各學習階段的教學課程乃至社會各層面的永續環境教育推動之中。