新光人壽去年標得高市舊總圖市有地，今（17）日地上權開發案動土。（柯宗緯攝）

新光人壽去年標得高市舊總圖市有地，今（17）日地上權開發案動土。（柯宗緯攝）

新光人壽去年標得高市舊總圖市有地，今（17）日地上權開發案動土，共斥資20億元，興建高雄區域總部外，也將做金融、餐廳、商辦使用，預計2026年8月完工啟用。高市副市長林欽榮指出，高雄近年來產業轉型，A級商辦需求大增，也能帶動舊市中心再發展。

新光人壽董事長潘柏錚指出，該棟大樓將蓋地下5層、地上21層，地下樓層全為停車場，地上1樓為金融及餐廳用途，其餘樓層作為新光高雄地區新總部，以及出租商辦。至於原本位於七賢路的高雄總部，已啟用37年，再過3年可都更，舊總部預計都更或蓋住宅。

林欽榮表示，感謝新光人壽願意看上這塊地，未來前金區將具備指標性A級商辦，創造高達1500個就業機會，市庫也將獲也開發權利金3億元、70年租金約計1.5億元，以及房屋稅、營業稅、營所稅等收入，這也將成為活化利用公有資產以活絡區域商機的典範。

林欽榮進一步說，據統計，2020年的前10年，高雄A辦總面積僅1萬100坪，以前需求量不高，而隨著高雄產業轉型，A辦需求大增，以這次新光人壽高雄總部面積來說，就有8122坪，亞洲新灣區特貿三公辦都更招商案也有22萬坪，加上高捷橘線市議會舊址O4站土地開發案也有1萬7000多坪，可見高雄慢慢從「工業性格」在轉變，也代表A辦有其需求。

高市財政局指出，舊圖書總館市有地設定地上權開發案，前年4月23日流標，第2次招標，新光人壽以決標權利金3億288萬8000元得標，權利金溢價率12.60％。基地坐落前金區中央公園斜對面，位於60公尺民生二路林蔭大道上，地形方整，面積1838平方公尺（約556坪），土地使用分區為第5種商業區，建蔽率70％，容積率840％。