10日烏克蘭各地遭到俄羅斯大規模報復轟炸，俄羅斯總統普丁14日稱沒有必要再進行「大規模攻擊」，不過烏克蘭首都基輔市中心今（17）日清晨再度發生連環爆炸，官員表示基輔遭到神風（kamikaze）無人機攻擊，造成多間民宅起火受損。

綜合路透社、英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）報導，基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）今日稍早在Telegram發文，表示早晨市中心的舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）發生好幾起爆炸。

《衛報》駐基輔記者指出，約在清晨6時30分聽到2起爆炸，不久後又發生第3起。

克里契科隨後又發文指出基輔遭到無人機攻擊，導致多間民宅起火、受損。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram發文指出，基輔遭到「神風」無人機攻擊，向盟國喊話，烏克蘭需要更多防空系統，而且「愈快愈好」。

BBC指出，「神風」無人機據信是由伊朗提供給俄羅斯使用，這類無人機能盤旋數小時，然後才潛入目標爆炸。

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