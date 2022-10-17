盧秀燕競選總部舉辦「就是愛棒球！小小『燕援團』」活動，邀請台中騎士社區棒球隊教練與少年選手、家屬，近百人一起觀看U23棒球賽，現場歡呼聲不斷。(盧總部提供)

國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕競選總部16日晚間超HIGH！為參加U23世界盃棒球賽的台灣選手加油，盧總部舉辦「就是愛棒球！小小『燕援團』」活動，邀請台中騎士社區棒球隊教練與少年選手、家屬，近百人一起觀看U23棒球賽，現場歡呼聲不斷，盧秀燕也與現場的少棒好手互動，氣氛熱絡。

台中市騎士社區棒球隊是由一群重視課業且熱愛棒球的家長發起，他們廣邀同好，於2016年創立，目前社區棒球隊成員多來自霧峰、南屯周邊區域，也有熱愛棒球的孩子遠道從南投來參加；該社區棒球隊分為U10、U12及青少棒3個組別，為南台中人數最多的社區棒球隊，其重視學習態度與團隊精神，受家長肯定。

受邀到「燕子總部」一起為台灣隊加油，騎士社區棒球隊成員們透過電視轉播觀看賽事，見到台灣選手得分即開心的歡呼、高舉手中螢光棒，展現青春活力。

盧總部表示，U23世界盃賽事今年分別在台灣台北天母、台中洲際及斗六等棒球場舉辦，中華隊24人名單除職棒二軍、國內業餘成棒選手也延攬樂天金鷲王彥程、運動家莊陳仲熬、響尾蛇陳勝平等旅外好手加入，陣容堅強；16日晚間的活動，包括盧秀燕競選總幹事顏寬恒、前中信兄弟球員蘇袁億及陳偉建都參加。

盧秀燕也趕到總部為台灣隊加油，她說，台中市各種運動風氣盛行，棒球更受到許多市民喜愛，台中市有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美譽；她近年來積極打造台中為「酷運動、酷城市」，舉辦許多活動與賽事，2023世界棒球經典賽將在台中舉辦，邀大家屆時一起為中華隊加油。