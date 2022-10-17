因為中國實施嚴格的新冠清零政策，中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響外商在華投資熱情，對外商在華投資產生負面影響。大陸發展改革委副主任趙辰昕表示，中國將進一步加大鼓勵外商投資力度、進一步推動重大外資項目落地、進一步優化外資企業的服務。

今天（10月17日）10時，中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

趙辰昕表示，今年以來，在全球疫情反復延宕、國際形勢複雜嚴峻、跨國投資疲軟的整體背景之下，中國吸引外資克服了多重困難，實現了穩中有增、穩中提質的明顯成效。今年1至8月，中國利用外資8927.4億元，按照可比口徑同比增長了16.4％。其中高技術產業利用外資同比增長了33.6％，東部、中部、西部地區分別增長了14.3％、27.6％、43％。外商投資產業結構和區域佈局繼續改善。總體看，跨國公司在中國投資有信心，對中國市場長期看好。

趙辰昕表示，當前，中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，吸引外資也面臨新的形勢。按照中共黨中央決策部署，政府將和有關方面一起推進高水平對外開放，加大吸引外資的政策力度，更好發揮外資促進高質量發展、暢通國內國際雙循環的積極作用。

趙辰昕表示，一是進一步加大鼓勵外商投資力度。政府將發佈實施2022年版《鼓勵外商投資產業目錄》，進一步擴大鼓勵外商投資的範圍，加大先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域，以及中西部和東北地區對外商投資的支持力度，為外商投資提供更有吸引力的政策環境。政府將推出以製造業為重點，促進外資擴增量、穩存量、提質量的政策措施，加大製造業引資的力度，著力解決外商投資企業面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質量發展。

趙辰昕表示，二是進一步推動重大外資項目落地。政府將推出第六批重大外資項目，在中央層面給予產業規劃、用地、環評、能耗等政策的支持，推動項目加快落地。政府會及時協調解決外資項目在投資、生產、經營過程中遇到的困難，保障項目順利落地實施。

趙辰昕表示，三是進一步優化外資企業的服務。政府將更加積極主動向外資企業宣傳推薦有關政策措施，通過多種方式為外資企業和地方搭建投資合作的平台。政府將持續優化營商環境，落實准入前國民待遇加負面清單管理等制度，與有關部門和地方一起在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，為國際投資交流合作提供更多的便利。

趙辰昕表示，對外開放是中國的基本國策和鮮明標識。中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。未來中國開放的大門只會越開越大，中國發展將為地區和世界提供更多的機遇、注入強勁的動力。