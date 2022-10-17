有些人對於愛情非常看重，不過《搜狐網》運勢專欄指出，天蠍座、射手座、天秤座的女生恰好相反，她們對於愛情總是抱持可有可無的狀態，但即使處於單身狀態，她們的魅力值也不會減少，因此只要下定決心，就能輕易找到符合自己要求的對象。

【天蠍座】

天蠍女魅力出眾，有著獨特的氣質和神秘感，總讓異性想主動靠近，不過她們即使單身也不會感到著急，因為她們不喜歡去求別人，更不會委曲求全任何事，除非遇上能讓自己心動的人，否則她們是不會主動出擊的。

【射手座】

射手女是天生的冒險家，有著不俗的個人魅力，就連身邊朋友也對她們十分著迷，此外她們有著出色的異性緣，所以她們並不缺乏追求者，更不擔心自己未來會永遠單身下去，不過即便遇到自己喜歡的人，她們也不會主動出擊，只會被動等待。

【天秤座】

天秤女非常擅長社交，且性格直爽、待人真誠，所以人緣出了名的好，不過她們單身的原因往往跟個人魅力無關，只是還沒有遇到能讓自己心動的人罷了，但也不用擔心她們會沒人愛，因為即便單身，她們也能夠感受到來自親朋好友的萬千寵愛。