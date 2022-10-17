尼莎颱風加上東北季風共伴效應，大量強降雨，臺北市政府昨上午即發布簡訊通知河濱車主移車，並宣布自昨日16時開始關閉基隆河、新店溪、景美溪沿線疏散門，不過台北市士林百齡橋下仍有超過50台車「全部泡湯」，對此柯文哲今表示，將重新整治通知系統，不過柯也呼籲，國民要對自己行為負責，已通知不移走，反過來叫市府賠償，哪有那回事？

柯文哲今天上午視察堤外停車與水門開啟狀況，會後受訪被問及河堤外淹水導致民眾車泡水，柯文哲表示，今上午市府舉行晨會，做出兩個決議，第一是水利處應與中央河川局具有更緊密接觸，因為水從上游下來，如果等到開始淹水才通知車主，這樣就來不及，所以必須要跟中央氣象局、經濟部河川局以及水利處合作，重新建立一個更早期的預警系統，並已經指定副市長彭振聲處理。

另柯文哲表示，再者提外停車本來就有制度，但長期以來被大家忘掉，第一個只出不進、再來關水門 、拖吊，然後紅黃線開放停車；之後是開水門、紅黃線禁止停車，總共6步驟。

柯補充，已要求資訊局、水利處以及交通局重新把通知系統整治，因為目前只有簡訊通知，但未有系統，所以會把通知系統會討論一遍。

另柯也呼籲，每個國民要對自己行為負責，政府盡到通知責任，至於要不要移車，車主還是要負責，「不能說車子停在外面，我們都給你通知，不移走還叫我賠償，哪有那回事。」