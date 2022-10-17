先前有網友稱自己的母親拋棄她20多年後，突然出現討要每月1萬扶養費，社會局後來安置母親，竟向女兒討費用；律師林智群說，該母親即便敗訴，政府仍須協助安置，安置費用會透過行政執行向家屬討要，最後仍由女兒花錢扶養，結果讓網友傻眼；有網友則建議收到行政處分時可訴願，做其他救濟程序。

臉書「匿名公社」先前有網友抱怨她出生7個月就被母親拋棄，如今長大後母親卻要求她每個月給生活費1萬元，在隔5個月社會局來函稱要向她收安置費，她怒嗆母親「早死早超生」；律師林智群在臉書發表看法，該母親找法扶律師，應該是抱持試試看的心態，即便敗訴也仍持「女兒拒絕扶養」證明，把「全戶財產」扣除女兒，如此就能申請低收入戶或其他社會福利。

母親拋棄女兒20多年，如今討要扶養費，律師說該母親即便敗訴，政府仍須協助安置，安置費用會透過行政執行向家屬討要，最後仍是由女兒花錢扶養。（翻攝自臉書「匿名公社」）

此外，林智群說，即便該母親敗訴、無人扶養，政府仍必須將其送到安養院，社會局先墊付費用後，就會依老人福利法向女兒討要費用，若能討不到錢，就會採取行政執行，而非打官司，如此就會強制從「老人之配偶、直系血親卑親屬」的帳戶扣錢，最後仍是由該名女兒出錢扶養母親。

其他網友留言「難道只能當還上輩子的債嗎？出身在這樣的家庭真的可憐」、「很悲傷的故事」、「一直以為打贏官司，小孩就不用付了，原來還能強制執行」、「當事人收到行政處分時時可訴願、行政訴訟等」、「這個問題之前研究的時候，完全免責是可以處理，但部分扶養義務就會很麻煩」、「也就是扶養的義務是無法拋棄的」。