輕颱「尼莎」所帶來的外圍環流和東北季風產生共伴效應，台北市雨勢猛烈，各地災情頻傳，台北市議員李明賢今早上午緊急會勘，他指出內湖區安泰街191號周邊道路因大量雨水沖刷導致道路坍方，另外內湖路2段179巷54號前也有落石，正通報搶修中。
李明賢今早表示，安泰街191號其實昨天就有通報區公所搶修，但因大雨不斷，今天早上變成邊坡滑落，現在道路只剩一半車道，車輛難以通行，現已通知相關單位處理，而內湖路2段179巷54號前也有落石，影響車輛通行，已通報搶修。
輕颱「尼莎」所帶來的外圍環流和東北季風產生共伴效應，台北市雨勢猛烈，各地災情頻傳，台北市議員李明賢今早上午緊急會勘，他指出內湖區安泰街191號周邊道路因大量雨水沖刷導致道路坍方，另外內湖路2段179巷54號前也有落石，正通報搶修中。
李明賢今早表示，安泰街191號其實昨天就有通報區公所搶修，但因大雨不斷，今天早上變成邊坡滑落，現在道路只剩一半車道，車輛難以通行，現已通知相關單位處理，而內湖路2段179巷54號前也有落石，影響車輛通行，已通報搶修。
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