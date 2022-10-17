中共「二十大」16日在北京人民大會堂開幕，由中共中央總書記習近平發表政治報告。據路透引述首爾延世大學國際關係教授魯樂漢解讀，由於堅持防疫清零政策導致經濟社會壓力，習近平的演說聽在許多民眾耳中顯得有辯解意味，且演講中心含義似乎在「安全」，分析此詞習近平已多次使用，不僅外交政策領域，還用在經濟和公共衛生議題上。

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎也認為，在「二十大」報告中，談論安全次數比以往要多，也確實大陸需要擔憂事情要比5年前多，包含與美國競爭更為激烈、以及俄烏戰爭、新冠疫情等。

香港大學財經教授陳志武分析，習近平已不像以往那樣強調經濟發展。過去從「十四大」到「十九大」，經濟發展每次都被明確定義為黨的中心任務，但這次卻完全沒有提及，重點反而是「完整」與「全面」的發展。也就是說，黨不再單單致力於經濟發展，而是要推動政治、社會、環境和文化發展。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，安全似乎是習近平最大的關切，「他的說法是中國面臨很多危險，比喻說這個國家好像處於戰爭狀態，而他則是救世主。他以這種說法，試圖讓人們團結在他的周圍。」

吳木鑾指出，過去大陸領導人將執政的合法性基於能推動經濟發展之上。現在面對經濟放緩，習近平試圖將執政合法性從經濟發展轉換為安全，也就是說只有他能夠挽救和保護大陸。