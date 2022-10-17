馮先生與張小姐為大學班對，兩人情投意合愛情長跑多年，國慶連假特地到左營戶所辦理結婚登記。（高市青年局提供）

林先生與陳小姐在因緣際會下看到高雄戶政背板的消息，可愛風格吸引兩人到左營戶所辦理結婚登記。（高市青年局提供）

高市青年局日前邀來青年設計師，以在地元素點亮戶政事務所，打造網美結婚背板，引發熱議。青年局透露，8月開放以來，短短1個月，全台超過1千對新人來高雄登記，人數飆升近3倍之多，相信藉由在地意象的延伸勢必將城市推向國際，展現深度、廣度兼具的港灣設計力。

高市青年局長張以理指出，因應台灣設計展「台灣設計設計台灣」主題，除展場外更開展系列活動，其中推動戶政結婚背板創意改造最引人關注，透過青年局與民政局跨局處打造全台最美戶政婚禮打卡牆，將高雄20處行政區域特色浪漫呈現，如：岡山愛情羊肉爐、旗山旗香冰果室、大寮寮不亭等地域主題的結合，皆深受情侶及準新人所喜愛。

根據民政局統計，網美結婚背板自8月1日開放以來，短短1個月就吸引超過1000對新人登記結婚，登記人數飆升近3倍，其中又以旗津區登記人數足足成長12倍，美濃區也成長6倍，至於三民、楠梓及鳳山等區更是飆破百對新人，總體成長幅度創下本年度新高，可見計畫成效顯著。

左營戶政事務所第二辦公處為鼓勵民眾多加利用公共資源，特別開放假日預約登記服務，詢問電話及報名非常踴躍。青年局指出，今年雙十連假更有3對北部新人特地提出申請，其中來自桃園的馮先生與來自台中的張小姐，兩人愛情長跑10年，情投意合決定共結連理。

另外，來自台北及新北的林先生、陳小姐，則是一對熱愛運動且同為素食者的情侶，兩人相戀6年且興趣相同，無意在網路社團看到高雄改造結婚背板的貼文分享，覺得相當創意、十分有趣，決定在國慶連假期間，南下挑選清新可愛風格的左營戶政事務所辦理登記。