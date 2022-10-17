南投「北中寮」加油站動土，預計明年底完工。（廖志晃攝）

南投「北中寮」加油站動土，是在地居民關心的大事。（廖志晃攝）

中寮鄉「北中寮」7村沒有加油站，民眾要繞遠路到「南中寮」甚至南投市加油，非常不方便，居民在家中儲油備用，安全堪憂；因此，中寮鄉公所斥資4865萬元，在龍岩村規畫興建加油站，預計明年底完工啟用。

北中寮加油站動土儀式，17日在龍岩村集會所旁基地舉行，由副縣長陳正昇、立委馬文君及許淑華，縣議員張永輝、廖梓佑、唐曉棻、鄉長廖宜賢等人共同持鏟動土，祈求工程順利。

陳正昇表示，興建加油站是北中寮居民長期的期待，感謝各級民代的支持協助及鄉公所的努力，還有地主李美玲女士無償提供土地，促成美事；縣府會持續推動中寮鄉的交通等公共基礎建設，促進地方發展。

廖宜賢表示，因為北中寮加油很不方便，他擔任縣議員時，看到民眾家中存放大量備用汽油，很不安全；所以擔任鄉長後，積極尋找加油站興建用地，因為申請設置加油站前置作業繁複，鄉公所克服種種困難才能動土典禮。

廖宜賢表示，感謝立委馬文君、許淑華居間協調國有財產署，才能順利完成用地撥用；其中有1筆私有地，感謝地主李美玲，第一時間就同意無償提供公所使用。

廖宜賢指出，北中寮加油站工程歷經4次流標才完成招標，今年10月5日簽約，總經費4865萬元，工程基地面積1499.91平方公尺，建築總面積373平方公尺，將設置辦公室、2座油泵島，4個加油槽，預計12月10日前完成建築執照申請作業，年底前申報開工，明年12月完工。

廖宜賢指出，加油站是中寮鄉公所公共造產事業，興建完成移交公所使用後，公所將提請鄉民代表會同意，以委外方式經營；除非招租確實有困難，民間業者無承租意願，才會由鄉公所自行組成團隊經營。