SCFI運價指數持續走跌，長榮上周五法說會，對明年市場保守看待、但不悲觀，不過，台股開盤持續重挫，長榮(2603)賣壓再度湧現，早盤跌停，再度創下減資重新掛牌後的新低點。長榮重挫，陽明(2609)一度跌停，萬海(2615)也僅差一檔亮燈。

上周五公布的貨櫃運價指數已經連續17周下挫，已經來到1814點，周跌幅5.6％，四大遠洋線依舊是重挫表現，遠東到美西較前一周下跌302美元，跌幅12.5％；遠東到美東較前一周下跌343美元，跌幅5.5％，遠東到歐洲運價回檔幅度也相當深，較前一周下跌369美元，跌幅12.5％；遠東到地中海較前一周下跌252美元，跌幅8.4％。

長榮也在上周五舉行法說會，今年上半年表現亮眼，但受通膨高漲烏俄戰爭影響，第三季傳統旺季不旺，第四季營收將繼續滑落，全年維持成長看法。但2023年需求面全球GDP仍因戰事及通膨有不確定性，Alphaliner預估市場需求年增2.7％，運力供給年增8.2％，市場供給過剩壓力將增加，而CII實施將抵銷塞港減緩及新船交船，長榮對明年市場持保守看法。

法人認為，明年運價走勢展望依然趨疲，加上2023年美洲線合約價調降機率較大，貨櫃航商的獲利高峰已過，2023年獲利將呈現大幅衰退，導致貨櫃航運頻頻破底。