Rakuten Girls樂天女孩林襄，今（17日）出席東森超視《請問 今晚住誰家》改版記者會，她將與梁赫群、艾融搭檔主持，吃遍台灣各地美食，日前被捕捉到在路上抽菸的她，會擔心一舉一動被放大嗎？她謙虛表示日後一定會多注意行為舉止。

林襄自被拍到路上抽電子菸後，今首度出席公開場合，她透露新聞曝光後有收到很多粉絲的訊息安慰，私下是否有菸癮？她遲疑了一會兒才說還好，私生活被搬到檯面上會感到委屈嗎？她則說不會。

身為戒菸大使的王傳一，在今年成功戒掉多年菸癮，會給林襄建議？王傳一說時間到了就會自動戒菸，「像是結婚、有小孩後就會戒掉」，現場唯一單身的陳漢典自告奮勇：「我可以幫忙」，聽到林襄喜歡幽默、會跳舞的男生後，也馬上在旁跳舞，模仿舞棍阿伯等人。

《請問 今晚住誰家》改版後加入新血許效舜、威廉、梁赫群、林襄、艾融等，身為節目前輩的陳漢典、王傳一、竇智孔、黃鐙輝強調錄影時健康安全最重要，擁有豐富外景經驗的許效舜，也分享過去在蘭嶼拍攝外景時，即使遇到強風大浪，仍繼續拍攝的深刻記憶。