翁姓男子在今年5月再度到民族路一家量販店偷取知名吸塵器的錐形吸頭，他在接受警方訊問時辯稱，因為案發當日拔牙齒，沒有服用身心科藥物，所以才會行竊，後來也不記得自己做過什麼事情。橋頭地院審理後，依竊盜罪判處他拘役50天。

翁男於今年5月4日到這家量販店趁無人注意時，偷取Dyson吸塵器的配件無纏結錐形吸頭，價值1200元新台幣。店家發現後報警，左營分局訊後函送。這也是翁男相隔一個多月後，再度到量販店偷取吸塵器吸頭，上回他到楠梓區一家量販店偷吸頭，這次選擇左營的量販店。

警方經調閱監視器畫面，認為翁男涉嫌重大，通知他到案說明。但翁男在接受警方訊問時否認犯案，他還主張自己之前發生過車禍，因此常常會發生記憶上師的情況，他忘記當天做了什麼事情，也不清楚自己為何要行竊。

檢察官調查後發現，翁男行竊當時有先觀察周遭環境，且在偷得吸塵器的吸頭後將物品放在背包內，掩飾其犯行。加上他在犯案後沒有繞遠路的情形，可以判斷翁男當時神智清醒，並無何因精神障礙或心智缺陷導致的不能辨識行為的能力，因此無法獲得減刑。

承審法官審理後，依竊盜罪，處拘役50天。可易科罰金。可上訴。