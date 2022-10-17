勞動基金今年截至8月底已虧損3204億元，勞動部長許銘春今天坦言「今年很難轉正」，仍強調基金追求的是長期收益，且勞工退休至少會有2年定存利率的收益保證。

勞動部勞動基金運用局日前公布整體勞動基金，截至今年8月底止，累計規模為新台幣5兆4828億元；今年1至8月收益數為負3204.6億元，收益率負6.20%，8月分單月收益數為負292.2億元，收益率負0.55%。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長許銘春列席報告業務概況，並備質詢。民眾黨立委賴香伶質詢表示，勞動基金到今年結束是否已經「不可逆」。

許銘春答詢時坦言「很難轉正，投資難免」。她解釋，今年國際因素及地緣政治影響，全球市場都一樣，但與國內大盤比，勞動基金的盈虧還是比較好；由於環境瞬息萬變，基金追求的是長期收益，且勞工退休至少會有2年定存利率的收益保證。

賴香伶追問，勞工保險年金改革，部長提出要蒐集社會共識已經蒐集3年，勞動部現在的方案只有年年撥補，明年編450億元、再3年是否有可能超過1000億元；要求許銘春承諾，督促組成行政院層級的勞保年金改革委員會。

國民黨立委林為洲質詢表示，一直撥補不是長久之計，應該要調整，若撥到500億、1000億元時，很多預算會失衡，洞愈來愈大；就算是政府舉辦的保險，會負最後責任，但問題是預算規模就是這麼大，超過一定額度是撥不出來的，除非砍國防、教育預算。

民進黨立委高嘉瑜與林為洲意見相同，質詢時強調政府負最終給付責任，但估算依現況50年後基金累積餘額是負71.4兆元，「持續惡化還能負責嗎」。

許銘春答詢時僅表示，勞保年改牽涉到廣大的投保單位和勞工，持續在蒐集意見，還是會面對。