中共「 二十大」17日舉行首場記者招待會，大陸國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長叢亮在回答提問時表示，近年來受多種因素影響，國際糧食市場波動較大，但2021年大陸人均糧食產量達到483.5公斤，即使不考慮進口補充和充裕庫存，僅人均糧食產量就已超過國際上公認的400公斤糧食安全線。

據《新京報》引述叢亮強調「我國糧食安全形勢是好的，做到了把中國人的飯碗牢牢端在自己手中，而且裡面主要裝中國糧」，未來有基礎、有條件、有能力、有信心，始終牢牢把住糧食安全的主動權。

叢亮說明，從「十八大」以來，提出了新糧食安全觀、確立國家糧食安全戰略後，2012年大陸糧食產量首次站上1.2兆斤台階，並從2015年起連續7年保持在1.3兆斤以上；2021年更創造歷史新高、達到13兆657億斤，相比2012年增加1412億斤，進而讓人均糧食產量達到483.5公斤。