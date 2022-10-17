受到輕颱尼莎(Nesat)外圍環流及東北季風影響，北台灣近日豪雨肆虐，接連爆出坍方、淹水等災情，今(17日)雙北都正常上班上課，不過因雨勢過強讓交通大打結。藝人唐從聖(從從)16日就被豪雨困住，搭不了因淹水停駛的社區巴士，身上還沒帶雨傘，狼狽在雨中走半個鐘頭，讓他情緒崩潰。

唐從聖16日結束台中演講後回台北，結果遭逢暴雨來襲，原定搭社區巴士回汐止的住處，卻遲遲等不到公車，致電才得知因淹水班次有調整，偏偏手上沒帶傘只好步行返家，哪料到南港研究院的堤岸旁時，警察卻對說閘門關閉封路，無法穿越到對面的汐止，他當下非常傻眼，不過趁此機會爬上堤岸，好奇水究竟漲到什麼程度，一看不免驚呼：「真的漲很高！」

後來從從詢問路旁的警察，對方告知可從另外一條路步行到汐止，只好再次冒著豪雨，中途不時停下擦拭眼鏡的雨水，衣服也被淋得溼答答，中途更是不停碎唸：「回不了家的感覺很奇妙，人生沒有這樣回不了家過」，令網友關心詢問：「從哥怎麼沒有帶傘？」，對此他則解釋沒帶傘的習慣，就這樣走了近半個鐘頭。幸好後來招到一台空計程車，才順利返回家中，結束這場突如其來的鬧劇。