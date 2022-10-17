新北市三重區光榮國中光曜樓在今(17)日舉行啟用典禮，新北市長侯友宜也受邀到場見證；本次老舊校舍新建工程，打造新建地下1層、地上5層之多功能校舍，其中一樓設置銀髮教育中心，二、三樓設置公共托育中心，四、五樓則規劃光榮國中體育班學生舒適的休息空間，營造讓運動選手身心獲得舒展的優質休憩環境。

侯友宜表示，光榮國中原有老舊的宿舍，被重新改建變成一個全齡、友善、共融的校舍，長輩、孩子們可以在這棟多功能的大樓裡活動，裡面不僅還有2間的公共托育，光榮國中優秀的體育學生也可以使用這一棟大樓，而且參與光榮國中光曜樓的興建單位，包括教育局、民政局及社會局，落實「青銀共居」的社會融合理想，使公共財發揮最大效益，創造學校、鄰里及社區共享與共好。

他說，新北市善用校園空間，共計在19校設銀髮俱樂部，2校設托老中心，建置共榮、共好的教學與安養環境，全市29區1032里，共1177處，每一里都設有銀髮俱樂部，覆蓋率逾100％；此外也活用學校空間，提供53處262間教室，設置公共托育中心，全市目前共106家，今年底達120家，公托數量居全國第一。

光榮國中校長黃居正說，新校舍將公共藝術融入課程，外牆以馬賽克拼貼出水波紋「律動」線條，搭配高溫窯燒陶板製作「花彩」圖樣，融入師生攜手參與創作的陶板彩繪，展現多采多姿的校園生活。

教育局表示，新北市4年校舍耐震補強工程279棟、老舊校舍整建工程14校、新設校工程2校。此次光榮國中老舊校舍新建工程，投入8654萬元，符合節能健康的綠建築，展現新北市實踐「美感、補強、生態永續」3大面向成果。

教育局指出，自2021年起，編列教育經費超過630億，50多年以來首次成為全國教育經費最高的縣市，2023年更編列超過676億，代表新北市對教育的投入與支持。新北教育持續創新與精進，在過去4年投入超過200億經費優化教育環境，其中30億用於智慧校園，廁所改建超過1000間，全面升級校園運動及學習環境。