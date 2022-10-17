【旅奇傳媒/編輯部整理】旅遊正夯，來高屏山麓不怕沒得玩，交通部觀光局茂林國家風景區管理處整合高雄及屏北三鄉成立「高雄觀光圈」，首波結合旅行業者推出13條遊程，景點橫跨山、海、河、港、城市，就在今年秋冬帶來繽紛又好玩的旅遊體驗，推薦國人來高屏玩出不同風貌。 13條遊程內容豐富且多元，涵蓋整個高雄市區及屏北三鄉，更有多處的火紅景點、在地景觀、部落體驗等，打造深度一日、二日遊，穿梭在山海之間一覽無遺。

▲浪漫的茄萣情人碼頭。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

遊程從西高雄的城市風華閃亮登場，穿越百年碼頭老倉庫－「棧貳庫」、衛武營－迷迷村、眷村文化館「再見捌捌陸-台灣眷村文化園區」及超夯打卡景點「詩舒曼3D藝術彩繪天台」。再到東高雄探尋「紫蝶幽谷」，追覓紫斑蝶蹤跡，漫步在「大津瀑布」享受森林浴，舒心漫遊到富有文化氣息的旗美庄頭巡禮，在山巒下動手做，體驗客家擂茶、紙傘及椪糖。

▲緬懷舊排灣。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

接著到北高雄的海線潮旅，走訪三大指標漁港－茄萣情人碼頭、蚵仔寮漁港、興達港觀光漁市，輕拂海風，大快朵頤吃海產，採買尚青的漁貨。最後到屏北三鄉的原民部落，感受不同的文化洗禮，走讀霧臺部落、神山部落、舊筏灣部落、禮納里部落等四大部落，不僅有美食饗宴品嘗勇士便當、特色風味餐，還有傳統技藝，製作排灣族頭飾花環，體驗澎湃又豐富的內容。

▲漫步霧台岩板巷。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，高雄觀光圈為今年推展觀光重點，結合地方公協會，整合資源，攜手推廣，從跨域共享、品牌形塑、數位轉型，核心精神就是要發揚產業特色，給予遊客不同的視野及感官，提升旅遊品質，首波與旅遊業者合作推出13條遊程，在秋高氣爽時節攜伴來場高雄浪漫之旅，山、海、港、城市遊。

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