【旅奇傳媒/編輯部整理】台南市政府觀光旅遊局去年度推出休閒農業團體旅遊獎勵補助計畫受到熱烈迴響，成功鼓勵旅遊社業者開發出各種吸睛的休閒農遊旅遊套裝行程，促成在地休閒農業觀光產業永續發展。今年度觀旅局已於10月11日上午9點開放申請，歡迎全國各地旅行社踴躍送客到台南玩。

台南市政府觀旅局「111年台南市推廣農業旅遊元件獎勵計畫」期望旅行社同業開發出各種吸睛整合台南在地特色的休閒農業旅遊套裝行程，並送客至台南各行政區的特色農遊據點，結合地方特色農產品的「田媽媽」田園料理。只要旅行社遊程符合在台南合法旅宿住宿至少一晚以上及規劃之遊程60%以上據點符合農遊據點資格，補助旅行業者每人800元之遊程費用。並且為鼓勵旅行社推出更多元化的行程，同一家旅行社單一農遊行程以400人為上限，而同一家旅行社如需申請超過400人，則須規劃第二團行程，且農遊景點（包含住宿）需更換50％以上方符合資格。申請方式仍以電子信箱受理出團申請，惟每封申請Mail限申請一項行程且不得超過400人，不得以同一封信件提出多個遊程，受理至經費用罄為止，詳情請參考台南旅遊網。

▲七股區溪南休閒農業區。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

台南市觀旅局郭貞慧局長表示，台南是台灣最重要的農業生產基地，37個行政區從山區到海域都有深具在地特色的農遊產業， 觀旅局去年率先全國推出農遊補助，補助額度也是全國團體旅遊補助最高，補助每人800元，開放申請後反應踴躍，本年度繼續推動計畫，以帶領旅客認識台南農鄉產業特色為主要理念，期有效吸引旅客至台南觀光旅遊，促成在地休閒農業觀光產業永續發展。

觀旅局也再次表示，台南37區有太多好玩的景點跟美食等待民眾，歷史古蹟、文青潮流、巷弄老街、射擊游水，精彩多姿的百變台南等各位來發掘!此外2022台南購物節仍開跑中，於12月31日前來台南旅遊消費登錄發票，就有機會將大獎抱回家，獎品規劃市值超過300萬元。接下來還有米奇與好朋友CHILL遊台南(9/9-10/30)、「台南Sing時代之歌」全創作音樂會(10/30)、森山市集(10/28-30)、台南餐酒嘉年華(10/29-30)、赤崁萬神節(10/29-30)、水域遊憩活動(天鵝湖公園10/30-31；虎頭埤風景區11/6-7、11/13-14)、台南城市音樂節(11/5-6)等活動陸續登場。歡迎大家來台南，更多活動詳情請上「台南旅遊網」查詢。

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