國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（16）日回到家鄉香山區舉辦造勢大會，他直言，香山絕不是所謂「新竹的後花園」，並且重提其「香山科技廊帶」的政策，並強調「這才是繁榮香山的關鍵」！

林耕仁今發文首先提到，香山區、北區、東區的議員們、香山在地24位不分黨派的里長，全數出席力挺；他保證，未來會持續用專業的服務與認真的態度，建設並改變新竹，「為我們的家鄉盡心盡力」！

同時林耕仁痛批，過去八年，香山的發展呈現相對停滯、沒有進步，「這是執政黨的失職，對不起香山人」，他保證，自己會秉持初衷、憑良心做事，找回香山人的光榮感。

林耕仁也指出，香山的未來，也絕不是如不懂它的人所說的「新竹後花園」，他強調，香山有著巨大的發展潛力，自己所提出的「香山科技廊帶」，將把香山打造成連結「竹竹苗科技產業帶」的正中心，透過建構完善交通網路、並引入新興產業，帶動香山區域的產業轉型、逐步提升生活機能，達到全市均衡發展，「這才是繁榮香山的關鍵」。