台股9月重挫1,670點，隨著指數摜破萬四、萬三大關，台股高殖利率的優勢更受青睞，內資續挺台股，就是愛高股息。據統計，9月小資族透過定期定額投資ETF，與高股息相關的戶數同步飆高，其中，以00878的國泰永續高股息單月激增7,724戶最亮眼。

證交所上周公布9月證券商承作定期定額投資金額為55.93億元，雖較8月約54.93億元僅增加約1億元，但卻創下僅次於今年3月65.18億元的歷史第二高紀錄。

整體定期定額投資金額增加，但投資人喜愛個別情況則有些變化，最受關注的是，投資人對ETF青睞的程度絲毫未受台股大跌而影響，反而一路向上增加，據統計，9月ETF投資戶數以國泰永續高股息增加7,724戶最多，其次，元大台灣50、富邦台50、元大台灣高息低波等，各增加2,571戶、2,124戶及1,988戶，再來是元大高股息922戶。

此外，台積電股價從神壇下跌落，投資人也不再獨鍾台積電，投資戶數不但被ETF一檔一檔追過，9月更逆勢減少653戶，與玉山金、中華電、合庫金及台泥等都各大增一、二千戶以上來看，台積電不再是定存族的首選。

證交所統計，定期定額投資人最愛的前20檔ETF分別為：元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、富邦公司治理、國泰台灣5G+、富邦越南、元大臺灣ESG永續、國泰智能電動車、國泰股利精選30、元大S＆P500、元大台灣高息低波、中信關鍵半導體、富邦上証、富邦特選高股息30、富邦科技、富邦NASDAQ、國泰費城半導體、富邦未來車、FH富時不動產等。

0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息穩居前三高，投資戶數各為163,567戶、126,695、96,114戶，其中，00878蓄勢挑戰10萬戶大關。

在投資人喜愛的前20檔個股中，9月與8月名單完全一樣，僅是排名略有調整，同時，金融股仍小資族最愛，占了12檔，投資戶數依高低排序為台積電、玉山金、兆豐金、合庫金、第一金、中華電、台泥、中信金、富邦金、鴻海、元大金、台新金、開發金、國泰金、中鋼、永豐金、聯發科、台達電、華南金、統一等。