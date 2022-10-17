公視台語台益智節目《全家有智慧》延續前4季的好人氣，今（17日)將推出第5季，由「國民媽媽」林美秀及「OS桑」阿松聯手主持，高人氣的節目累積不少忠實觀眾，連走在路上都會有觀眾對2人來個台語隨堂考。2人面對如此熱烈迴響相當驚喜，阿松更分享私下和家人朋友露營時，一時興起拿出節目的題目給大家猜，大家都覺得很有趣，阿松也越玩越起勁，卻遭老婆猛虧：「你知道現在下班了嗎？這裡沒人會喊卡！」詼諧對話讓現場友人們全笑成一片。

林美秀和阿松因為主持4季《全家有智慧》，更深入了解台語詞彙上的知識與使用方式，不只在露營時主持人上身，也感嘆耳朵得「職業病」，阿松笑說：「聽廣播都會注意對方的台語音調。」同時具有演員身分的林美秀坦言：「在看八點檔時會忍不住想糾正演員的咬字和發音，演員們要好好把台語練習好，音發的不對，整個意思都不同了。」兩人在言談展現對台語的重視及要求。阿松與林美秀也表示希望在日常生活中，多引導大家說台語。

在《全家有智慧》第5季籌備這段時間，林美秀與阿松也意外發展出新才藝。阿松自爆因為疫情的緣故開始兼差當司機隨時On Call，他開玩笑抱怨：「每天載完老大去學校，回來後換載小的去國小，原本以為可以休息，卻還要換四輪載老婆上班，不過幸好沒有被打負評。」相較於阿松努力載客求5星好評，林美秀則是在家學習烘焙，她分享製作麵包或蔥油餅時，麵團需要發酵一小時，她卻等十分鐘就等不及了，所以偶爾會有「很厚的麵團」直接進到老公的胃裡，但還是獲得老公稱讚和鼓勵。急性子的她也藉由打毛衣來訓練耐心，竟發現自己有打毛衣的天分，無師自通完成許多作品。

林美秀和阿松2人在經過前4季節目的相處，主持默契自然不在話下，經營副業有成的阿松以包子形容林美秀：「美秀姊就像奶皇包，她的溫暖就像奶黃餡，甜甜、滑滑、香香的，很溫暖，越相處越甜在心的感覺，而且裡面的鹹蛋黃很營養，就像在阿姐身旁，可以學到很多。」去年開始斜槓賣水餃的林美秀則描述她眼中的阿松：「阿松是九層塔鮮肉餃，味道怎麼樣都不會改變，蝦仁韭黃鮮肉餃的韭黃，雖然吃完味道還在，也不會改變，但味道太濃，只有九層塔是香味依舊，唇齒留香。」從兩人形容對方的話語中，不難看出兩人對彼此的了解，一甜一鹹默契十足、搭配得宜。

雖然今年節目無緣金鐘獎，不過林美秀也對評審喊話：「入圍也好，沒有得獎也沒關係，代表有一位評審懂台語的美，而且要把台語正字講的好，節目又要趣味，確實不簡單！」節目《全家有智慧》透過有趣的益智問答，在闖關中探索及學習台語的知識，邀大家一起「鬥陣拚台語」。全新一季《全家有智慧》10月17日起，周一到周三晚上8點公視台語台14頻道播出。