天氣冷容易導致頸部肌肉僵硬，增加落枕機率，但上班族無暇就醫，一痛就要痛數天，復健科醫師教授簡單2步驟，分別為夾背及縮下巴，每次各停10秒，重複5~10次，一天建議做3回合，有助減緩落枕所帶來的疼痛，也有助減緩慢性肩頸的困擾。

復健科醫師李炎諭在其臉書粉專表示，「落枕」的病因為肩頸肌筋膜發炎痙攣，提肩胛肌、上斜方肌與胸鎖乳突肌最容易發生，一般疼痛期為一天至一周不等；一般急性期，用乾針、止痛藥、徒手治療與打針的效果都不錯。

他表示，根據2019年的一篇研究提到，徒手治療與頸部穩定運動對「圓肩烏龜頸」所造成的肩頸痛，比對照組更有效，而「徒手治療」加上運動效果又比單純運動效果更好。

但上班族請假就醫較為不便，為免脖子硬梆梆度過一整天，李炎諭提供了2步驟動作，可助緩解落枕痛，分別為夾背與縮下巴，方式為向後稍夾背、水平向後縮下巴，過程挺胸，不聳肩不低頭，小腹微縮，重複5~10次，各停10秒，作為一回合。

復健科醫師李炎諭提供2招減緩落枕疼痛。(取自李炎諭臉書)

李炎諭受訪時表示，上述這2招動作建議靠牆進行，因為可讓頭部、背部有牆作為依靠，讓姿勢更正確。至於次數，他表示，可於中午用餐休息、下午短暫休息時間，以及晚上下班回家各做一次。

但李炎諭也提醒，這2招雖有助減緩落枕及慢性肩頸痠痛，但僅止於平常應及與保健用，若疼痛持續，民眾仍要看診與檢查，才能找出病因、及早治療。